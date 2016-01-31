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شاهد : تونسي وزوجته يجمعان نبات الحلفا لكسب قوتهما

31/1/2016

لجأت أسرة في القصرين بتونس إلى جمع عشب الحلفا لإعالة أفرادها بعد أن وجدوا صعوبة في العثور على فرص عمل.

وبعد خمس سنوات من الثورة التي أشعلت الربيع العربي تجد تونس صعوبة في معالجة المشاكل الاقتصادية.
 
وبعد شعوره بالإحباط لعدم تمكنه من العثور على عمل يخرج "أنيس جبار" البالغ من العمر 25 عاما وزوجته بسمة كل صباح لجمع عشب الحلفا مع أفراد أسرتهما.
 
 
وقالت "بسمة" زوجة أنيس جبار "أفعل هذا لجني المال للتمكن من شراء العشاء. إنني أعيش في ظروف صعبة. لهذا أقوم بجمع "عُشب الحلفا" أريد أن يساعدونني وأن يوفروا لي العمل لأتمكن من شراء الأكل ولكي أُحَسِن وضعيتي. إنني لا أملك أي شئ. أريدهم أن يوفروا لي أي عمل كان".
 
 
وتشتهر ولاية القصرين بنبات الحلفا الذي يستخدم في صناعة الورق والسلال والقبعات للسياح.ويجمع نبيل حليمي الحلفا لسد احتياجات أسرته بمن في ذلك أخوه الأصغر الذي يحتاج إلى رعاية طبية.

وشهدت القصرين اضطرابات في الآونة الاخيرة بسبب الوضع الاقتصادي السيء في البلاد
 
ويهدد شبان ساخطون بقتل أنفسهم في تكرار ما فعله محمد بوعزيزي في العام 2010 عندما أحرق نفسه مما أشعل الثورة  في جميع أنحاء البلاد حتى  سقوط نظام زين العابدين بن علي.

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