شاهد: تطبيق طقس العرب ينافس دائرة الأرصاد الجوية الأردنية

ينطلق تطبيق طقس العرب الأردني بنجاح في التنبؤ بالطقس الإقليمي. وتأسس التطبيق في العام 2006 على يد رجل الأعمال الأردني "محمد الشاكر". وكان طقس العرب من أوائل تطبيقات الهاتف المحمول التي تزود الناس بمعلومات دقيقة ومحلية عن الطقس باللغة العربية.



وقد نما ليصبح واحدا من كبرى الشركات الخاصة في مجال التنبؤ بالطقس في المنطقة.

ووضع "شاكر" أول موقع له للتنبؤ بالطقس عندما كان عمره 11 عاما، مطلقا عليه في بداية الأمر طقس الأردن. ومع زيادة حبه وحماسته سعى للتدريب على تحليل صور الأقمار الصناعية وقراءة الخرائط في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية وغيرها من المؤسسات.



وبحلول العام 2006 استخدم تعليمه في تطوير وتنمية برنامجه الذي أعاد تسميته طقس العرب في العام 2010.

وقال "محمد الشاكر" مؤسس طقس العرب "طقس العرب صار له تقريبا 11 سنة الآن في المملكة الاردنية الهاشمية. لديه قاعدة شعبية وثقة من الأشخاص من المواطنين ومن الجهات الحكومية والرسمية. بالتالي يجب الاعتماد على من هو أصلا موثوق لدى المواطنين.



وهناك الآن 35 مليون مستخدم لطقس العرب، وهو يقدم تنبؤات عن حوالي 11 ألف موق ، وبين عملاء الشركة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بالإضافة إلى قنوات فضائية عربية.



وكانت شركة طقس العرب في الآونة الأخيرة جزءا من واحدة من كبرى صفقات رأس المال المغامر في المنطقة في العام 2015. وبعد جولتين من التمويل تمكنت الشركة من جمع7 ملايين و100 ألف دولار بهدف تمكينها من النمو وتنويع سوقها.