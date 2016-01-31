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شاهد: الاستعدادات لعقد المحادثات السورية في جنيف

31/1/2016

اتخذت اليوم (الأحد) الاستعدادات في جنيف بسويسرا لعقد محادثات السلام السورية التي تهدف لإنهاء حرب أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص وشردت أكثر من 11 مليونا آخرين.
 
ووصل إلى جنيف أمس (السبت) وفد المعارضة السورية من العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في المحادثات التي يشارك فيها وفد من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
 
واجتمع وفد المعارضة اليوم (الأحد) مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" ويطالب الوفد الحكومة السورية بتنفيذ قرار لمجلس الأمن الدولي خاص بالسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
 
 وكان وصول وفد المعارضة السورية قد أنهى أسابيع من الشك في أن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية ستعقد.
 
وقال "سالم المسلط" المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة، إن أعضاء الهيئة حريصون على نجاح المحادثات، ويتكون وفد المعارضة من 17 عضوا.

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