زعيمة حزب ألماني تطالب بإطلاق النار على اللاجئين

فراوكه بيتري رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا

طالبت سياسية ألمانية بارزة بإطلاق النار على اللاجئين لمنعهم من دخول ألمانيا بطرق غير نظامية إذا اقتضى الأمر.

وذكرت "دويتشه فيله" أن تصريحات رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" جاءت خلال حوار لصحيفة "مانهايمر مورغن" الألمانية.

وقالت فراوكه بيتري "يجب منع دخول مزيد من اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود النمساوية… لا يوجد أي شرطي يسعى لإطلاق النار على اللاجئين، لكن يجب عليه أن يمنع عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وإن اقتضى الأمر أن يستعمل سلاحه، فهذا ما ينص عليه القانون".

وتابعت السياسية الألمانية قولها "أنا أيضا لا أريد أن يحصل ذلك، ولكن كحل أخير لابد من استعمال قوة السلاح".

وحقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيته في استطلاعات الرأي على خلفية أزمة اللاجئين والنقاش الذي يدور حولها في ألمانيا.