دي كابريو يفوز بأحسن ممثل من نقابة السينما بلوس انجليس

الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو

حصل الممثل ليوناردو دي كابريو على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم (ذا ريفينانت) من نقابة ممثلي السينما في لوس انجليس خلال الحفل السنوي الذي أقامته في ساعة متأخرة من يوم السبت.

وذهبت جائزة أفضل مجموعة ممثلين الى فيلم "سبوت لايت". وفازت بجائزة أفضل ممثلة بري لارسون عن دورها في فيلم "روم".

وذهبت جائزة أفضل ممثل مساعد الى الممثل البريطاني الأسود إدريس إلبا عن دوره في فيلم "بيستس أوف نو نيشن".

وفازت الممثلة السويدية إليشا فيكاندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "ذا دانيش غيرل" فيما حصلت الممثلة كارول بيرنت على جائزة انجاز العمر.

وجاء توزيع جوائز نقابة ممثلي السينما بلوس انجليس في تناقض واضح مع ترشيحات جوائز الأوسكار التي لم تتضمن ترشيح أي من الممثلين الملونين هذا العام لنيل هذه الجوائز التي تعد الأرفع في صناعة السينما.