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داود أوغلو: أبلغنا الناتو باختراق روسيا للمجال الجوي التركي

31/1/2016

 قال رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" إن بلاده أبلغت  حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحادث اختراق الأجواء التركية من جانب طائرة روسية.

وأضاف "داود أوغلو" خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم  بالعاصمة السعودية "الرياض " أن روسيا  تشكل خطرا على جميع أطياف المعارضة السورية  من خلال غاراتها الجوية، مشيرا إلى أنها وبعض القوى الدولية لم تحرك ساكنا في الأزمة الإنسانية في سوريا.

وأوضح "داود أوغلو" أن تركيا تفرق  بين النظام السوري الذي يقتل الأبرياء وبين التنظيم الإرهابي.

 وقال رئيس الوزراء التركي إن بلاده تطمح في زيادة التبادل الاقتصادي مع  السعودية.

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