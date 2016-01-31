حجاب: المعارضة السورية قد تنسحب من محادثات جنيف

رياض حجاب_ منسق المفوضية العليا للتفاوض _ رويترز

قال منسق الهيئة العليا للتفاوض "رياض حجاب" اليوم (الأحد) إن وفد المعارضة السورية قد ينسحب من محادثات السلام في جنيف إذا واصلت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها قصف المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وأضاف "حجاب" أنه نظرا لإصرار النظام وحلفائه على انتهاك حقوق الشعب السوري فإن وجود وفد الهيئة العليا في جنيف غير مبرر وبناء على ذلك ستسحبه المفوضية.

وأوضح "حجاب" في بيان على الإنترنت أنه لن يكون هناك ما يبرر وجود الكيان المعارض الرئيسي المدعوم من السعودية في جنيف في غياب ضغوط من الأمم المتحدة وضغوط دولية على الحكومة السورية.

وأشار "حجاب" إلى أن الوفد سافر إلى جنيف بعد أن تلقت الهيئة ضمانات مكتوبة وشفهية من دول كبرى بمعالجة القضايا الإنسانية.

ولم يكن "حجاب" ضمن الوفد الذي وصل إلى جنيف وجاءت تصريحاته بعد لقاء مع رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغل"و في الرياض حيث عبر عن قلقه من تكثيف القصف الجوي على المدن ومخيمات اللاجئين السورية.

ويسعى وفد المعارضة السورية لوقف الهجمات على المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن عدد من المناطق، وتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي هذه الإجراءات.