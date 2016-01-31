البث الحي
منوعات

حجاب: المعارضة السورية قد تنسحب من محادثات جنيف

31/1/2016
  رياض حجاب_ منسق المفوضية العليا للتفاوض _ رويترز

قال منسق الهيئة العليا للتفاوض "رياض حجاب" اليوم (الأحد) إن وفد المعارضة السورية قد ينسحب من محادثات السلام في جنيف إذا واصلت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها قصف المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

وأضاف "حجاب" أنه نظرا لإصرار النظام وحلفائه على انتهاك حقوق الشعب السوري فإن وجود وفد الهيئة العليا في جنيف غير مبرر وبناء على ذلك ستسحبه المفوضية.

وأوضح "حجاب" في بيان على الإنترنت أنه لن يكون هناك ما يبرر وجود الكيان المعارض الرئيسي المدعوم من السعودية في جنيف في غياب ضغوط من الأمم المتحدة وضغوط دولية على الحكومة السورية.

 وأشار "حجاب" إلى أن الوفد سافر إلى جنيف بعد أن تلقت الهيئة ضمانات مكتوبة وشفهية من دول كبرى بمعالجة القضايا الإنسانية.

ولم يكن "حجاب" ضمن الوفد الذي وصل إلى جنيف وجاءت تصريحاته بعد لقاء مع رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغل"و في الرياض حيث عبر عن قلقه من تكثيف القصف الجوي على المدن ومخيمات اللاجئين السورية.

  ويسعى وفد المعارضة السورية لوقف الهجمات على المناطق المدنية وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن عدد من المناطق، وتضمن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي هذه الإجراءات.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)