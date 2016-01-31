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ترشيح ثلاثة علماء للظهور على أوراق بنكنوت اسكتلندية

31/1/2016

أعلن بنك اسكتلندا الملكي أسماء ثلاثة علماء اسكتلندنيين رجلين وامرأة ضمن قائمة صغيرة من المرشحين لظهور صورهم على أول أوراق البنكنوت البلاستيكية من فئة عشرة جنيهات(14 دولارا."

والثلاثة هم الفيزيائي جيمس كلارك ماكسويل وماري سمرفيل وهي أول امرأة عضو في الجمعية الفلكية الملكية الاسكتلندية والمهندس المدني توماس تيلفورد المعروف باسم"عملاق الطرق."

وشارك أكثر من 400 شخص في اختيار المرشحين الذين بلغ عددهم 128 شخصا والذين كان يتعين أن يكونوا شخصيات تاريخية اسكتلندية أو أشخاصا قدموا إسهاما كبيرا لاسكتلندا في مجال العلم والاختراع.

واكتشف ماكسويل (1831-1879) النظرية الموحدة للكهرباء والمغناطيسية.

وكانت سمرفيل(1780-1872) إحدى الرائدات كعالمة عندما لم يكن هناك تشجيع لمشاركة النساء . وأدت كتاباتها في نهاية الأمر إلى اكتشاف كوكب نيبتون .

وعبَـد تيلفورد(1780-1843)  أكثر من ألف ميل من الطرق خلال حياته كما صمم موانئ وأنفاقا وقناة كالدونيان في اسكتلندا.

وبوسع مواطني اسكتلندا التصويت لواحد من الثلاثة للظهور على أوراق البنكنوت التي سيتم إصدارها في 2017.      

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