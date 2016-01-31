باحثو هارفارد: تناول الكثير من الطعام لإنقاص الوزن

توصي الدارسة بتناول كميات كبيرة من الفواكة والخضروات

إن أخر ما يفكر فيه من يقومون بحمية غذائية هو تناول المزيد من الطعام، ولكن قد يكون هذا الأمر مفتاحا لإنقاص الوزن، فقد أفادت دراسة طبية حديثة بجامعة هارفارد الأمريكية بأنه يمكن للمرء تناول المزيد من الطعام لإنقاص الوزن طالما أنه يتضمن الكثير من الفاكهة وخاصة الفراولة والتوت والتفاح، لآنها تساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل.

وأوصى العلماء، في الدراسة التي قام بها الباحثون في قسم التغذية بالجامعة، بضرورة زيادة حصة الفاكهة والخضروات التي يستهلكها الفرد يوميا، وخاصة التي بها مستويات عالية من مادة "الفلافونيد" مثل التفاح والكمثرى والتوت بأنواعه، لأن هذه الفواكه ولاسيما الفراولة تحتوي على مادة الانثوسيانين التي تساعد على إنقاص الوزن.

وقال الباحثون إن كل هذا يتعلق بمركبات الفلافونويد التي توجد بصورة طبيعية في الفواكه والخضروات التي لها علاقة بخسارة الوزن، وهذه المادة توجد بكثرة في أنواع معينة من الفواكه والخضروات مثل التفاح والكمثرى وأنواع التوت والفلفل بأنواعه والتي يمكنها التحكم في الوزن.

وذكرت صحيفة "التليغراف" البريطانية أنه أجريت الدراسة، على 125 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 27 و 65 عاما على مدى 25 عاما ، حيث راقب الباحثون غذاءهم وعادات ونمط حياتهم وأوزانهم.

وأظهرت الأرقام أن زيادة معدلات مادة الانثوسيانين ومركبات الفلافونويد الموجودة بكثرة في هذه الأنواع من الفاكهة، بالإضافة إلى البرتقال والشاي الأخضر والأسود والبصل كلها مفيدة لمن يتبعون حمية غذائية كما أن لها تأثير كبير شامل على الصحة العامة.

وأوصت الدراسة بتناول كميات من الزبيب والشكولاتة الداكنة والكاكاو، وهي أغذية تساهم في خفض الكوليسترول السيئ.