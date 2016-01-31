المسلط: بشار يريد مزيدا من الوقت لقتل السوريين

قال قال سالم المسلط ، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، إن نظام بشار الأسد لم يأت لجنيف لإيجاد حل للشعب السوري.

وأضاف المسلط خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في جنيف إن نظام بشار جاء للحصول على مزيد من الوقت لقتل الأبرياء، على حد وصفه.

وتابع المسلط أن ثمة حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات أكثر جدية لحماية الشعب السوري وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنه يجب فورا الإفراج عن المعتقلات في سجون النظام.

وأوضح أن التدخل الروسي في سوريا فاقم من المآسي الإنسانية للشعب السوري، ولم يحدث إلا قتل النساء والأطفال.