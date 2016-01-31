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المرزوقي:المافيا الحاكمة في الدول العربية تخدم دول الاستعمار

30/1/2016

 قال المفكـر التونسـي أبـو يعـرب  المرزوقي إن المافيا الحاكمة في الدول العربية تخدم دول الاستعمار وتعد نفسها للعيش هناك، مشيرا إلى أن الثورة أظهرت العلاقة بين المافيا الخارجية والداخلية التي تسرق الشعوب العربية على حد وصفه.

 وأشار المرزوقي خلال نـدوة  أقيمت في العاصمة تونس بعنوان " كشـف  حـسـاب الـثـورة والـثـورة  الـمضادة محليـا وإقليميا"  إلى أن هناك علاقة بين الدولة العميقة والمؤامرة  في إسقاط  الثورة، مضيفا أن الثورة في تونس إذا اصبحت قُطرية حُكم عليها بالإعدام.

وأضاف أن الاحـتـلال لـجــأ إلــى تـمـزيـق الأمـة الإسـلامـيـة عـبـر إقـامـة الـحدود، لافتا إلى أن  الغرب يريد أن يربط كل دولة عربية بمستعمرها السابق،  وأن يبقي على  اتفاقية "سايكس بيكو" التي قسمت العرب أو الذهاب لما هو أبعد.

وأوضح قائلا " الدولة لدينا ليست دولة  بمعناها الحقيقي وإنما مافيا لحماية طبقة معينة كما هى أداه في يد طبقة أخرة".

 

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