العراق يحتاج 1.56 مليار دولار لمواجهة أزمة إنسانية

نازحون عراقيون

قال تقرير حكومي عراقي اليوم الأحد إن العراق بحاجة إلى 1.56 مليار دولار هذا العام لتمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية فجرها القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وأطلقت الأمم المتحدة الأحد نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية.

ويقول العراق إن الأزمة الإنسانية فجرها قتال تنظيم الدولة الإسلامية، وإنه لن يتمكن إلا من تمويل أقل من 43 بالمئة من الاحتياجات الإنسانية.

وقال جاسم محمد الجاف وزير الهجرة والمهجرين العراقي في بيانإنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانيةالاتحادية مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.

وبحسب رويترز، أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ 2014.