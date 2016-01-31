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العراق يحتاج مليارا و560 مليون دولار لمواجهة أزمة إنسانية

31/1/2016
جانب من معاناة العراقيين ـ رويترز

قال تقرير حكومي عراقي اليوم الأحد إن العراق بحاجة إلى مليار  و560 مليون دولار هذا العام لتمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية فجرها قتال تنظيم الدولة .
 
وأضاف أن بغداد التي تعاني من نقص السيولة وسط تراجع أسعار النفط وارتفاع الانفاق العسكري ستتمكن من تمويل أقل من 43 في المئة من الاحتياجات الإنسانية من ميزانيتها ، وأشار إلى أن مشاركة المجتمع الدولي ضرورية لسد هذا العجز.
 
وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من 3.3 ملايين شخص منذ  العام2014. وتابع التقرير أن الحكومة العراقية خصصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء النازحين ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 بالمئة من هذه الجهود.
 
و سيطر  تنظيم الدولة على نحو ثلث أراضي العراق في الشمال والغرب في العام 2014 لكن القوات العراقية ومقاتلين شيعة مدعومين من إيران ومقاتلي البشمركة الكردية تمكنوا بدعم من غارات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة من دفعه ببطء للتقهقر.
 
وأغلب النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومبان مهجورة في بغداد والمنطقة الكردية في شمال البلاد وغيرها من المناطق من الأقلية السنية في البلاد.

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