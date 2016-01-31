الشرطة الأوروبية : اختفاء عشرة آلاف طفل لاجئ في أوروبا

أطفال لاجئون ـ أرشيف

اختفى ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل لاجئ قدموا وحدهم إلى أوروبا وفقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة الأوروبية (يوروبول). وأضاف "هذا لا يعني أن شيئا حدث لكل هؤلاء فمن الممكن أن يكون جزء من الأطفال مقيم بالفعل عند أقارب، لكن هذا يعني أنه من المحتمل، على الأقل، أن يكون هؤلاء الأطفال معرضين للخطر ".



وتابع المتحدث تصريحاته واصفا الحديث عن بلوغ عدد الأطفال اللاجئين المختفين عشرة آلاف طفل بأنه "تقدير متحفظ" متعلق بالفترة الزمنية التي تتراوح بين الثمانية عشر إلى الأربعة والعشرين شهرا الماضية.



واختتم المتحدث تصريحاته بالقول إن بيانات السلطات الإيطالية تظهر أن عدد الأطفال اللاجئين المختفين في إيطاليا وحدها يبلغ خمسة آلاف طفل وفي السويد 1000 طفل.