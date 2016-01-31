السعودية: جندي ساعد "انتحاريا" في تنفيذ تفجير مسجد الطوارئ

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء "منصور التركي" تفاصيل مراحل العملية الانتحارية التي استهدفت المصلين بمسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة في السابع من آب/أغسطس والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا منهم 11 رجل أمن، مشيرا إلى أن العملية نفذت بمساعدة أحد عناصر الخلية، وهو"صلاح علي عايض آل دعير الشهراني" الجندي بقوة الطوارئ الخاصة بعسير.

وأعلن التركي، في بيان له اليوم الأحد أنه "تم نقل الانتحاري منفذ العملية السعودي يوسف سليمان عبدالله السليمان والحزام الناسف الذي تدرب عليه واستخدمه في الجريمة إلى منطقة عسير بواسطة السعودي فهد فلاح الحربي مصطحباً معه زوجته المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي، مستغلا وضعها كامرأة بإخفاء الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة للتغطية على جريمته".

وأوضح أن الانتحاري ارتدى الحزام الناسف الذي نُفذ به العمل الإرهابي، وتوجه إلى مقر قوة الطوارئ بمنطقة عسير بمساعدة أحد عناصر الخلية الجندي صلاح الشهراني، الذي تأثر بأفكار عمه المطلوب سعيد عايض سعيد آل دعير الشهراني.

وأشار الى أن الجندي الشهراني "سولت له نفسه خيانة الأمانة والغدر بزملائه بكل خسة ودناءة منقادا في ذلك لإملاءات عمه الإجرامية، وتمكنه بادئ الأمر من التغطية على جريمته البشعة قبل أن يٌقبض عليه وعلى اثنين من المتورطين في هذه العملية ، فيما لا يزال البقية متوارين عن الأنظار" وهم تسعة أشخاص يحملون الجنسية السعودية بحسب البيان.