البث الحي
منوعات

الدوحة تستضيف بطولة العالم للسباحة 2023

31/1/2016
مسابقة للسباحة ـ أرشيف

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم (الأحد) أن العاصمة القطرية "الدوحة" ستستضيف بطولة العالم في العام 2023، بينما ستقام بطولة 2021 في مدينة "فوكوكا" اليابانية.

 وستكون بطولة الدوحة 2023 هي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط بينما سبق لفوكوكا استضافة البطولة في 2001.

 وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة المجرية بودابست بطولة 2021 لكنها ستستضيف النسخة المقبلة في 2017 بدلا من مدينة وادي الحجارة المكسيكية التي انسحبت بسبب مشاكل مالية.

 وتفوقت فوكوكا والدوحة على مدينة نانجينغ الصينية التي تقدمت لتنظيم إحدى النسختين.

 وقال الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية "ثاني الكواري" لموقع الاتحاد الدولي على الإنترنت "استضافة بطولة العالم للسباحة لأول مرة في الشرق الأوسط سيكون فرصة رائعة لتطوير الألعاب المائية على المستوى العالمي."

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)