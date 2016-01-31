الدوحة تستضيف بطولة العالم للسباحة 2023

مسابقة للسباحة ـ أرشيف

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم (الأحد) أن العاصمة القطرية "الدوحة" ستستضيف بطولة العالم في العام 2023، بينما ستقام بطولة 2021 في مدينة "فوكوكا" اليابانية.

وستكون بطولة الدوحة 2023 هي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط بينما سبق لفوكوكا استضافة البطولة في 2001.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة المجرية بودابست بطولة 2021 لكنها ستستضيف النسخة المقبلة في 2017 بدلا من مدينة وادي الحجارة المكسيكية التي انسحبت بسبب مشاكل مالية.

وتفوقت فوكوكا والدوحة على مدينة نانجينغ الصينية التي تقدمت لتنظيم إحدى النسختين.

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية "ثاني الكواري" لموقع الاتحاد الدولي على الإنترنت "استضافة بطولة العالم للسباحة لأول مرة في الشرق الأوسط سيكون فرصة رائعة لتطوير الألعاب المائية على المستوى العالمي."