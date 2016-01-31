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الخارجية التركية: بعض الدول حاولت إضعاف وفد المعارضة السورية

31/1/2016

 

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو" إن بلاده ستستمر في دعم المعارضة السورية، مضيفا أن بعض الدول حاولت إضعاف وفد المعارضة السورية  بضم مجموعات إرهابية إليه.

وأضاف "تشاوش أوغلو"خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة السعودية "الرياض" أنه  "إذا تكرر اختراق الطائرات الروسية  للمجال الجوي التركي فإننا سنرد ".

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" إن  بلاده ستستمر في تقديم  الدعم اللازم للمعارضة السورية ، مؤكدا أنه لا دور لبشار الأسد في سوريا الجديدة على حد قوله.

وأضاف "الجبير" أن التطمينات  بشأن حل الأزمة التي حصلت عليها المعارضة السورية تتمثل في قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

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