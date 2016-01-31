الأقصر للسينما يحتفي بالأسيرات الفلسطينيات

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الأقصر الدولي للسينما العربية والأوربية بصعيد مصر, وسط أجواء يخيم عليها الاحتفاء ببطولات الأسيرات الفلسطينيات لدى الاحتلال. وافتتحت الفعاليات بفيلم "3000 ليلة فلسطينية" الذي يتناول بطولات الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وقالت "مي المصري" مخرجة الفيلم الفلسطيني " 3000 ليلة" إن فيلمها مستوحى من قصص وتجارب أسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنها تهدى فيلمها لهن.

كما قالت إدارة المهرجان في بيان إن فيلم (3000 ليلة) يحكي قصة اعتقال المدرسة الفلسطينية ليال "بعد تلفيق تهمة لها والحكم عليها بثمانية أعوام. حيث تحبس السجينات السياسيات الفلسطينيات مع مجرمات إسرائيليات ويضغط عليها مدير السجن حتى تتجسس على زميلاتها الفلسطينيات". بعد ذلك تضع "ليال" مولودها في السجن، وتتصاعد الأحداث حين تقرر السجينات الفلسطينيات الإضراب احتجاجا على تدهور الأوضاع في السجن.

يشارك فيلم الافتتاح في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن 12 عملا من روسيا وفرنسا وقبرص وبولندا وجورجيا وإيطاليا وأرمينيا.

أما الأفلام العربية الخمسة في هذه المسابقة فهي (ألف خطوة في حذائي) للمغربي سعيد خلاف و(على حلة عيني) للتونسية ليلى بوزيد و(شي يوم رح فل) للبنانية ليال راجحة و(المهاجران) للسوري محمد عبد العزيز و(3000 ليلة).

من جهة ثانية, يكرم المهرجان الفنانة "بوسي" بعرض مجموعة من أفلامها وهي "العاشقة" و"الحكم آخر الجلسة" و"بيت من رمال" وهو أولى بطولات بوسي السينمائية، وكان عمرها آنذاك 16 عاما.

كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح السينما الإيطالية والمخرج الكويتي "عامر زهي" ومدير التصوير المصري "رمسيس مرزوق" ونجوم من لبنان وفرنسا وجورجيا وفلسطين.

وقال وزير الثقافة المصري "حلمي النمنم" في حفل الافتتاح إن المهرجان الذي يشارك في دورته الرابعة 50 فيلما من 30 دولة هو بداية استعداد المدينة لكي تكون "عاصمة بحق للثقافة العربية". وأضاف "لا نريدها أن تكون عاصمة للحضارة القديمة فقط".