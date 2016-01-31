البث الحي
منوعات

استشهاد رجل أمن فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

31/1/2016

منفذ العملية ـ أمجد سكري

أكّدت مصادر إعلامية إسرائيلية,استشهاد رجل أمن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز "بيت إيل" العسكري، شرق رام الله (الواقعة شمالي القدس المحتلة)، أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح متفاوتة.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن فلسطينياً ترجّل من مركبته بعد وصوله حاجز "بيت إيل"، وتقدّم نحو الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المكان وأطلق النار عليهم من مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المحاذي له، قامت بإطلاق النار بشكل مباشر وفوري على المنفذ، وإصابته بعدة رصاصات في جسده، قضى على إثرها شهيداً.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجنود الجرحى نقلوا إلى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج، ووصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

 من جانبهم، أفاد شهود بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المخصص لمرور الفلسطينيين من حملة بطاقات "الشخصيات الهامة VIP"، وشرعت بعمليات تمشيط في محيط المنطقة.

وقالت وكالة "قدس برس" إن منفذ العملية هو أمجد سكري "34 عامًا"، من بلدة جماعين، جنوب مدينة نابلس "الواقعة شمال القدس المحتلة"، ويعمل مرافقًا لرئيس النيابة الفلسطينية في رام الله، ويحمل رتبة "رقيب أول" في قسم الحراسات بجهاز الشرطة الفلسطينية.

 

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي أخر ما كتبه أمجد سكري على صفحته الشخصية على "فيسبوك" بحسب حساب منسوب له يقول فيه: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة، بس للأسف مش شايف شيء يستحق الحياة ما دام الاحتلال يكتم على أنفاسنا ويقتل إخواننا وأخواتنا اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفك قيد اسرانا. أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون"

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)