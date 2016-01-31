استشهاد رجل أمن فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس

منفذ العملية ـ أمجد سكري

أكّدت مصادر إعلامية إسرائيلية,استشهاد رجل أمن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عقب تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز "بيت إيل" العسكري، شرق رام الله (الواقعة شمالي القدس المحتلة)، أسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح متفاوتة.

وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن فلسطينياً ترجّل من مركبته بعد وصوله حاجز "بيت إيل"، وتقدّم نحو الجنود الإسرائيليين المتواجدين في المكان وأطلق النار عليهم من مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح متفاوتة.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المحاذي له، قامت بإطلاق النار بشكل مباشر وفوري على المنفذ، وإصابته بعدة رصاصات في جسده، قضى على إثرها شهيداً.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الجنود الجرحى نقلوا إلى المشافي الإسرائيلية لتلقي العلاج، ووصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

من جانبهم، أفاد شهود بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المخصص لمرور الفلسطينيين من حملة بطاقات "الشخصيات الهامة VIP"، وشرعت بعمليات تمشيط في محيط المنطقة.

وقالت وكالة "قدس برس" إن منفذ العملية هو أمجد سكري "34 عامًا"، من بلدة جماعين، جنوب مدينة نابلس "الواقعة شمال القدس المحتلة"، ويعمل مرافقًا لرئيس النيابة الفلسطينية في رام الله، ويحمل رتبة "رقيب أول" في قسم الحراسات بجهاز الشرطة الفلسطينية.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي أخر ما كتبه أمجد سكري على صفحته الشخصية على "فيسبوك" بحسب حساب منسوب له يقول فيه: "على هذه الأرض ما يستحق الحياة، بس للأسف مش شايف شيء يستحق الحياة ما دام الاحتلال يكتم على أنفاسنا ويقتل إخواننا وأخواتنا اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفك قيد اسرانا. أنتم السابقون ونحن بإذن الله بكم لاحقون"