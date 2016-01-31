إيران تمنح أوسمة لقادة ألقوا القبض على بحارة أمريكيين

أية الله خامنئي _ الزعيم الأعلى الإيراني _ أرشيف

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم (الأحد) أن الزعيم الإيراني الأعلى "آية الله علي خامنئي" منح أوسمة لقادة في البحرية ألقوا القبض على بحارة أمريكيين دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية هذا الشهر.

ومنح "خامنئي" قائد بحرية الحرس الثوري وأربعة من القادة وسام الفتح لمشاركتهم في احتجاز زورقين تابعين للبحرية الأمريكية.

وتمنح إيران وسام الفتح لأبطال الحرب والقادة العسكريين والساسة منذ العام 1989، خاصة فيما يتعلق بالحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأطلقت إيران سراح البحارة الأمريكيين العشرة يوم 13 من يناير/كانون الثاني بعد يوم من إلقاء القبض عليهم على متن زورقين تابعين للبحرية الأمريكية كانا يقومان بدوريات في الخليج لتنتهي بذلك واقعة أثارت القلق قبيل بدء تنفيذ اتفاق نووي أبرمته إيران مع القوى الكبرى.

وقال الحرس الثوري إنه خلص إلى أن البحارة دخلوا المياه الإقليمية عن طريق الخطأ.

ويتناقض الحل السريع للموقف مع حالات سابقة احتجزت فيها إيران أفرادا من الجيش البريطاني لفترات أطول دامت أسبوعين في إحدى الحالات.