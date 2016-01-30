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"ولاية سيناء" ينشر صورة لـ "تفجير آلية للجيش المصري"

30/1/2016
صورة "استهداف الدبابة" كما نشرها "ولاية سيناء"

نشر تنظيم ولاية سيناء صورة قال إنها لاستهداف دبابة عسكرية للجيش المصري بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين الشيخ زويد والعريش .

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير مدرعة شرطة بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل ضابطين وإصابة خمسة رجال شرطة آخرين.

ونشر حساب قال إنه ناطق باسم التنظيم على تويتر، صورا (الجمعة) لما قال إنها عملية تصفية لأحد عناصر الشرطة بالشيخ زويد.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت، أمس (الجمعة) أن ضابطا شرطة مصريان قتلا وأصيب خمسة آخرون بجروح صباح الجمعة في مدينة العريش شمال سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة بالمدرعة التي كانوا يستقلونها.

وكان ضابط وثلاثة جنود قد قتلوا الأربعاء أيضا في انفجار قنبلة لدى مرور عربتهم عند مشارف مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، وأعلن "ولاية سيناء" مسؤوليته عن هذا الهجوم أيضا .

المصدر : الجزيرة مباشر
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