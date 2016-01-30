وفاة الفنانة المصرية فيروز عن 72 عاما

فيروز "الطفلة المعجزة"

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الفنانة المصرية فيروز توفيت اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عاما.

ونقلت الوكالة عن الفنان سامح الصريطي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية قوله إن فيروز التي عملت بالتمثيل والغناء من طفولتها إلى مقتبل شبابها مرضت لفترة قبل وفاتها.

ولدت فيروز -واسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفايان- في 15 مارس/آذار 1943 في القاهرة، وامتد مشوارها الفني نحو عشر سنوات مثلت خلالها في عشرة أفلام، وهي من أسرة أرمنية من مدينة حلب السورية، وأخت الممثلة الاستعراضية الشهيرة نيللي.

في بداية ظهورها الفني لقبت بشيرلي تمبل؛ لكن الممثل الراحل أنور وجدي الذي تبناها فنيا، وشاركته العديد من أفلامه للسينما المصرية اختار لها اسم فيروز.

وبرزت موهبة فيروز كممثلة استعراضية وهي في سن صغيرة، وحققت شهرة كبيرة؛ لكنها تركت العمل الفني في مقتبل شبابها.

تزوجها الممثل بدر الدين جمجوم وأنجبا ولدا وبنتا. شاركت فيروز في بطولة فيلم ياسمين (1950)، وفيروز هانم (1951)، والحرمان (1952)، وصورة الزفاف (1952)، ودهب (1953)، وعصافير الجنة (1955)، وإسماعيل يس طرزان (1957)، وأيامي السعيدة (1958)، وإسماعيل يس للبيع (1958)، وبفكر في اللى ناسينى (1959)، وهو آخر فيلم مثلت فيه قبل الاعتزال.

يراها كثير من النقاد الفنيين أشهر طفلة مصرية وعربية في السينما، وذاع صيت شخصيات قدمتها في أفلامها.