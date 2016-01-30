البث الحي
منوعات

مصر تحرز بطولة أفريقيا لليد وتتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو

30/1/2016

المنتخب المصري لكرة اليد

أحرز المنتخب المصري لكرة اليد لقب بطولة أفريقيا بعد تفوقه على  نظيره التونسي في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين في القاهرة والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 21-19 ليحرز المنتخب المصري البطولة ويتأهل بذلك إلى أولمبياد ريو دي جانيرو.

 وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس 10-9 لكن مصر صاحبة الأرض انتفضت في الشوط الثاني وحسمت اللقب الأفريقي بعد تألق الحارس البديل "محمود خليل" في إنقاذ أكثر من فرصة متتالية.

 وقبل المباراة ضمنت مصر وتونس إلى بطولة العالم بينما انتزع أصحاب الأرض بطاقة الظهور في الدورة الأولمبية.

وستشارك أنجولا أيضا في بطولة العالم بعد فوزها على الجزائر في وقت سابق اليوم.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)