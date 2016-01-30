مصر تحرز بطولة أفريقيا لليد وتتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو

المنتخب المصري لكرة اليد

أحرز المنتخب المصري لكرة اليد لقب بطولة أفريقيا بعد تفوقه على نظيره التونسي في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين في القاهرة والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 21-19 ليحرز المنتخب المصري البطولة ويتأهل بذلك إلى أولمبياد ريو دي جانيرو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس 10-9 لكن مصر صاحبة الأرض انتفضت في الشوط الثاني وحسمت اللقب الأفريقي بعد تألق الحارس البديل "محمود خليل" في إنقاذ أكثر من فرصة متتالية.

وقبل المباراة ضمنت مصر وتونس إلى بطولة العالم بينما انتزع أصحاب الأرض بطاقة الظهور في الدورة الأولمبية.

وستشارك أنجولا أيضا في بطولة العالم بعد فوزها على الجزائر في وقت سابق اليوم.