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مسبار فضائي يبعث صورة سيلفي من المريخ

30/1/2016
الصورة السيلفي  التي  التقطها المسبار "رويترز"

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا " صورة التقطها المسبار "كيوريوسيتي"  في الفضاء ، وتجمع الصورة بين 57 لقطة جرى التقاطها في 19 من يناير/كانون الثاني، وهي عبارة عن صورة سيلفي للمسبار، الذي يعد معملا متحركا في حجم السيارة قرب "تل ناميب" حيث يجمع عينات من الرمال فوق سطح المريخ ويحللها.
 
وبعد دراسة نتائج تحليل العينات سيقيم الباحثون المواقع التي يمكن أن يتحرك فيها كيوريوسيتي وجمع عينات من الصخور.
 
ويجمع كيوريوسيتي بيانات عن الكوكب الأحمر منذ هبوطه على سطحه  في السادس من أغسطس/آب  2012.

 

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