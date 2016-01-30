مان يونايتد يتأهل لدور الـ 16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على ديربي كاونتي بثلاثة أهداف مقابل هدف الجمعة في دور الـ32 من المسابقة.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد "واين روني" و "داني بليند" و "خوان ماتا" في الدقائق 16 و65 و83.

بينما سجل هدف ديربي كاونتي الوحيد "جورج ثورن" في الدقيقة37.

ويلعب مانشستر يونايتد مع ضيفه ستوك سيتي يوم الثلاثاء المقبل في المرحلة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يلعب ديربي كاونتي مع بريستون نورث ايند في ذات اليوم بالجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى.

وجاء الشوط الأول حماسيا ومتكافئا من الفريقين، وتبادلا كلاهما الهجمات على المرميين وإن مالت الكفة ناحية فريق مانشستر يونايتد الذي فرض سيطرته على اللعب، وبادر بشن هجمات على مرمى ديربي كاونتي الذي تراجع لوسط ملعبه للحد من خطورة لاعبي مانشستر يونايتد.

واعتمد مانشستر يونايتد في هجماته على "أنتوني مارسيال" و "واين روني" اللذين سببا إزعاجا كبيرا لديربي كاونتي، وهددا المرمى كثيرا حتى تمكن روني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 16 عندما مرر مارسيال الكرة لروني على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد روني كرة قوية سكنت الزاوية العكسية للحارس سكوت كارسون.

في المقابل اعتمد فريق ديربي كاونتي على الهجمات المرتدة واستغل أخطاء مدافعي مانشستر يونايتد في التمركز والتغطية العكسية ليتمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 37 عن طريق جورج ثورن الذي استلم كرة من دينيس مارتين لينفرد بديفيد دي خيا ويضعها على يساره.

واستمرت محاولات الفريقين في محاولة لإضافة هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جدوى.

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق مانشستر يونايتد من هجماته في محاولة لإضافة هدف ثان في الوقت الذي حاول فيه فريق ديربي كاونتي الحفاظ على النتيجة، واعتمد على شن هجمات مرتدة على مرمى دي خيا لكن مدافعي مانشستر يونايتد تمكنوا من التعامل مع تلك الهجمات وافسادها قبل أن تسكن المرمى.

وأحرز مانشستر يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق داني بليند. وجاء الهدف عندما توغل جيسي لينجارد من الناحية اليمنى ولعب كرة عرضية أرضية قابلها لينجارد بتسديدة قوية سكنت مرمى ديربي كاونتي.

ولم يهدأ لاعبو مانشستر يونايتد بعد الهدف الثاني وواصلوا هجماتهم بحثا عن إضافة الهدف الثالث الذي جاء في الدقيقة 83 عندما توغل مارسيال من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة جزاء ديربي كاونتي ومرر الكرة لماتا الذي سددها داخل المرمى.

حاول فريق ديربي كاونتي تقليص الفارق في الوقت لكنه فشل ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز مانشستر يونايتد 3 / 1 وتأهله للدور التالي من المسابقة.