غرق 33 لاجئا بينهم 5 أطفال قبالة شواطئ تركيا

انقلب قارب للمهاجرين السبت قبالة سواحل شواطئ تركيا ما أسفر عن مقتل 33 مهاجرا بينهم 5 أطفال في أحدث حادث ضمن سلسلة من الحوادث المميتة التي أودت بحياة المئات في العام الماضي وحده.

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية للأنباء عن خفر السواحل قولهم إن قارب المهاجرين كان يحاول الوصول إلى جزيرة "ليسبوس" اليونانية من إقليم كاناكالي الساحلي التركي.

وأنقذ خفر السواحل 75 شخصا في بحر إيجه، وجاء المهاجرون من سوريا وأفغانستان وميانمار.

وتعد تركيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوربي. ووصل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوربي العام الماضي.

وكانت أنقرة والاتحاد الأوربي اتفقا في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي على العمل للحد من تدفق المهاجرين.

وتعهد الاتحاد بتقديم ثلاثة مليارات دولار في صورة معونات لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا.

وسجلت تركيا نحو 2.5 مليون لاجئ سوري وحدها منذ بدء الصراع في سوريا قبل 5 سنوات.