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غرق مركب صيد مصري على متنه 14 شخصا

30/1/2016

مركب في نيل مصر/ أرشيفية

ذكرت وكالة الأناضول أن مركب صيد مصريًا، على متنه 14 شخصاً، غرق اليوم السبت، قبالة السواحل السودانية، بحسب نقيب الصيادين المصريين، بكري أبو الحسن..

وقال أبو الحسن إن مركب الصيد الذي يحمل اسم "زينة البحرين" خرج من منطقة ميناء "برانيس" بمحافظة البحر الأحمر، شرقي مصر، وعلى متنه 14 فردًا، السبت الماضي.

وأضاف "المركب تعرض، الأربعاء الماضي، لعطل فني في المياه السودانية، ما دفع طاقمه إلى رمي الخطاف (معدن على شكل مخلب) لتثبيت المركب، لكنه قُطع، وسحبته الأمواج مع شدة الرياح إلى منطقة السبعات، وهي منطقة شعاب مرجانية، حيث استقر المركب هناك".

وأشار أبو الحسن، إلى أن اثنين من الصيادين الذين كانوا على متن المركب، "قطعوا حوالي 30 ميلاً، اليوم، للوصول إلى موقع القيادة السودانية، طلبًا لإنقاذ زملائهم"، مرجحاً أن يكون البقية على قيد الحياة.

وفي هذا الصدد، ناشد السلطات المصرية، والسودانية، "للتنسيق وإرسال طائرة إنقاذ لطاقم المركب في أسرع وقت".

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