عريقات يرحب بتحرك فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

صائب عريقات

رحب صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين اليوم السبت بتصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الجمعة ان بلاده ستعترف بدولة فلسطينية إذا أخفقت جهود تزمع القيام بها خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة إنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وقال عريقات "نرحب بتصريحات السيد فابيوس وزير خارجية فرنسا ونعتقد انها تأتي في الوقت المناسب إذ نرى ان منطقتنا تمر بواحدة من أكثر الفترات حرجا في تاريخها ، ونؤمن بضرورة نجاح الحرب ضد "الإرهاب" وأن تكون لها الغلبة."



"و أضاف لكن لا يمكن ان نضمن ذلك بدون توازن وهو انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."



وانهارت محاولات قادتها الولايات المتحدة للتوسط في محادثات سلام بخصوص حل الدولتين في أبريل 2014 وبعدها لم تبذل أي جهود حقيقة لاستئناف التفاوض.