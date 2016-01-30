البث الحي
منوعات

عريقات يرحب بتحرك فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

30/1/2016
صائب عريقات

رحب صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين اليوم السبت  بتصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس الجمعة ان بلاده ستعترف بدولة فلسطينية إذا أخفقت جهود تزمع القيام بها خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة إنهاء حالة الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
 
 وقال عريقات "نرحب بتصريحات السيد فابيوس وزير خارجية فرنسا ونعتقد انها تأتي في الوقت المناسب إذ نرى ان منطقتنا تمر بواحدة من أكثر الفترات حرجا في تاريخها ، ونؤمن بضرورة نجاح الحرب ضد "الإرهاب" وأن تكون لها الغلبة."
 
"و أضاف لكن لا يمكن ان نضمن ذلك بدون توازن وهو انهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."
 
وانهارت محاولات قادتها الولايات المتحدة للتوسط في محادثات سلام بخصوص حل الدولتين في أبريل 2014 وبعدها لم تبذل أي جهود حقيقة لاستئناف التفاوض.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)