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رحيل المخترع الألماني صاحب "الاختراع" الموجود في كل بيت

30/1/2016

المخترع الألماني آرتور فيشر

قال المتحدث باسم  "آرتور فيشر" إن المخترع الألماني الذي يقف وراء أكثر من 1100  من تصميمات براءات الاختراع لمنتجات، أوسعها انتشارا قابس الحائط  البلاستيكي، توفي عن عمر يناهز 96 عاما.

وحصل تصميم "فيشر" لفلاش كاميرات التصوير الفوتوغرافي المتزامن في عام  1949 على أول براءة اختراع، وهو ما سمح لصانع الأقفال المتمرس بتطوير  شركته وتحويل منتجات فيشر إلى علامة تجارية عالمية.

وبعد مرور عشر سنوات، جعل اختراعه لقابس الحائط البلاستيكي اسمه مألوفا  في ألمانيا، وفي العام 2014 حصل فيشر على جائزة الاتحاد الأوربي للمخترع  الأوربي المنشود .

وتوفي فيشر الأربعاء الماضي في منزله في مدينة فالداختال  في منطقة الغابة السوداء جنوب غربي ألمانيا.

 

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