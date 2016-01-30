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دي مستورا يتوقع إجراء محادثات مع المعارضة السورية الأحد

30/1/2016

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا "ستيفان دي مستورا" أمس (الجمعة) إنه يأمل في إجراء محادثات مع وفد المعارضة السورية يوم الأحد .
 
وقال دي ميستورا "لدي أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم يفكرون حقا في ذلك بجدية شديدة… الأحد على الأرجح نبدأ المناقشة معهم من أجل المضي قدما في المحادثات بين الأطراف السورية."
 
وجاءت تصريحاته بعد ان التقي على مدى ما يزيد عن ساعتين مع وفد الحكومة السورية برئاسة سفيرها في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
 
وتراجعت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة عن قرار مقاطعة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. ويهدد غيابها بانهيار أول محاولة لإيجاد تسوية سلمية للحرب منذ عامين.
 
وتناقش خلال المفاوضات قضايا الحوكمة ووضع دستور جديد وانتخابات جديدة ولكنها لن تركز على وقف اطلاق النار.
 
وقال دي مستورا "بكل وضوح سنستغل هذه المفاوضات -يسعني ان اتعهد بذلك لاننا اعلنا ذلك أكثر من مرة -لتأكيد تنفيذ مسألة الوصول لجميع المناطق المحاصرة."

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