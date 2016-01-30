دي كابريو الأوفر حظا بجوائز نقابة السينما الأمريكية

يكرم كبار ممثلي هوليوود زملاءهم اليوم السبت في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي السينما الـ22، فيما يعد الممثل ليوناردو دي كابريو والممثلة بري لارسون الأوفر حظا للفوز بأهم جوائز التمثيل لهذا العام.

ومن المتوقع أن يحضر حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في مسرح "شراين أودوتوريوم" في لوس أنجليس عدد من أكبر النجوم في صناعة السينما، ومن بينهم أبرز المرشحين دي كابريو ولارسون ومقدمي الحفل مايكل كيتون وسوزان ساراندون وإدريس إلبا وجوليان مور وإيدي ريدماين وتينا فاي وآيمي بولر.

ويتنافس ضد دي كابريو كل من ريدماين وبريان كرانستون وجوني ديب ومايكل فاسبندر للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي. وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، لارسون وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وساويرس رونان وسارة سيلفرمان.

وقد فاز دي كابريو ولارسون بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة في جوائز غولدنغجلوب في 10 يناير/كانون ثان الجاري، ويرشحهما الخبراء للفوز بالجائزين مجددا اليوم.

وفاز دي كابريو بالجائزة عن دوره في فيلم "ريفينانت"، والذي يجسد فيه شخصية مواطن أمريكي في القرن الـ19 في صراع من أجل البقاء، بينما فازت لارسون بالجائزة لتجسيدها شخصية أم مخطوفة تتمكن من الهرب من الأسر مع ابنها الصغير في فيلم "رووم".