توقف تصنيع سيارة "لاند روفر" بعد 68 عاما على إنتاجها

إيقاف تصنيع لاند روفر ديفندر

بعد 68 عاما من إنتاجها لأول مرة، توقف الجمعة إنتاج سيارة الدفع الرباعي الكلاسيكية (لاند روفر ديفندر) والتي ذاع صيتها على مستوى العالم، وكانت تملك الملكة إليزابيث واحدة منها.

وأنتجت هذه السيارة في بادئ الأمر للاستخدامات الزراعية؛ لكنها أصبحت سيارة ذات شعبية بين المشاهير البريطانيين لاسيما مغني البيتلز بول مكارتني، والممثل الراحل ستيف ماكوين.

وبيعت منها أكثر من مليوني وحدة منذ عام 1948، وكانت شركة تاتا الهندية قد اشترت العلامتين التجارتين (جاجوار) و (لاند روفر) في عام 2008 بسبب خسائرهما، ومنذ ذلك الحين عملت على تحديث سريع لخط رينغ روفر؛ لكنها ستولي اهتمامها الآن لطراز ديفندر.

وقال متحدثة باسم جاجوار لاند روفر "أي سيارة تقليدية كان سيجري استبدالها أكثر من مرة خلال فترة عمر ديفندر."

وتابعت قولها "لدينا التكنولوجيا الآن والقدرة الهندسية الرائدة والخبرة في التصميم لتطوير ديفندر."