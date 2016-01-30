تركيا تقول إن طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي وتستدعي السفير

تركيا تقول إن مقاتلة روسية اخترقت أجواءها

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم (السبت) إن طائرة حربية روسية من طراز سوخوي 34 انتهكت المجال الجوي التركي أمس (الجمعة) رغم تحذيرات أجهزة الرادار، وإن السفير الروسي في أنقرة استدعي احتجاجا على الحادث.

وقال بيان الخارجية التركية إنها استدعت السفير الروسي مساء الجمعة، مضيفا أن هذا الانتهاك للمجال الجوي التركي دليل على رغبة روسيا في تصعيد التوتر بين البلدين.

وتابع "نطالب روسيا بوضوح بعدم انتهاك المجال الجوي التركي الذي يعد أيضا المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي".

وأكدت الخارجية تأكيدها على أن التبعات غير المرغوبة لمثل هذا التصرف غير المسؤول ستقع على عاتق روسيا وحدها بحسب البيان.