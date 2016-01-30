البث الحي
منوعات

تأشيرات الدخول تلغي مؤتمرا للنفط في لندن

30/1/2016

تأشيرات الدخول تلغي مؤتمرا للنفط في لندن

قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده ألغت مؤتمرا للنفط في لندن الشهر المقبل كان من المتوقع أن تكشف خلاله عن عقود جديدة في مجال النفط والغاز للمستثمرين وذلك بسبب التأخر في الحصول على تأشيرات الدخول فيما يبدو.

وأشار نائب رئيس الشركة الوطنية للنفط، إلى أن الشركة ستوجه الدعوة للشركات الأجنبية في مايو/آيار المقبل  لحضور عروض تتعلق بعقود نفط جديدة.

وقال "علي كاردور"  في تصريحات صحفية  "ألغي مؤتمر لندن لأن السفارة البريطانية في طهران لم تستطع أن تصدر تأشيرات دخول لممثلي الشركات الإيرانية، لأن قسم التأشيرات بها لم ينشط بعد واضطر )الممثلون) للحصول على تأشيراتهم من دولة ثالثة."

 وسبق أن تأجل المؤتمر خمس مرات بسبب حالة التشكك المتعلقة بالعقوبات، وفي سبتمبر قال مسؤولون في وزارة النفط الإيرانية إن عقود النفط الإيرانية سيكشف النقاب عنها في لندن من 22 إلى 24 من فبراير/شباط.

 ورفعت العقوبات الدولية على إيران هذا الشهر في إطار اتفاق نووي أبرم بين إيران وست قوى عالمية في العام 2015 في مقابل الحد من أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل.

 وخففت إيران شروط عروضها على العقود النفطية لاجتذاب شركات النفط الدولية التي أبعدتها العقوبات.

 وشاركت نحو 135 شركة للطاقة في مؤتمر عقد في طهران خلال نوفمبر/تشرين الثاني لمعرفة المزيد عن عقود النفط الجديدة.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)