البث الحي
منوعات

بيع سيارة بابا الفاتيكان بمبلغ 82 ألف دولار في مزاد

30/1/2016

قال منظمون إن سيارة سوداء صغيرة من طراز "فيات 500 إل"، تحرك فيها البابا فرنسيس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال زيارته التاريخية للولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بيعت أمس (الجمعة) بمبلغ 82 ألف دولار في مزاد.

وتنافس 11 شخصاً في المزاد الذي أقيم أمس واستمر 11 دقيقة فحسب. وقال مسؤولون في المزاد والكنيسة إن المشاركين تنافسوا على شراء السيارة التي عرضت في معرض سيارات بفيلادلفيا.

وذكر مسؤولون في الكنيسة أن السيارة أصبحت من نصيب متاجر "مايكل وكيت تشابمان" للسيارات، وأن الأموال ستذهب إلى الأبرشية الكاثوليكية في فيلادلفيا.

واختار البابا البالغ من العمر 79 عاماً، السيارة رمزاً لقلقه على البيئة ورغبته في الابتعاد عن مظاهر الترف التي لطالما ارتبطت بمنصبه.

ووفقاً لموقع شركة "فيات" الإلكتروني، فإن سعر السيارة "فيات 500 إل" الجديدة يبدأ من نحو 19 ألف دولار.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)