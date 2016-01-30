بيع سيارة بابا الفاتيكان بمبلغ 82 ألف دولار في مزاد

قال منظمون إن سيارة سوداء صغيرة من طراز "فيات 500 إل"، تحرك فيها البابا فرنسيس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال زيارته التاريخية للولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بيعت أمس (الجمعة) بمبلغ 82 ألف دولار في مزاد.

وتنافس 11 شخصاً في المزاد الذي أقيم أمس واستمر 11 دقيقة فحسب. وقال مسؤولون في المزاد والكنيسة إن المشاركين تنافسوا على شراء السيارة التي عرضت في معرض سيارات بفيلادلفيا.

وذكر مسؤولون في الكنيسة أن السيارة أصبحت من نصيب متاجر "مايكل وكيت تشابمان" للسيارات، وأن الأموال ستذهب إلى الأبرشية الكاثوليكية في فيلادلفيا.

واختار البابا البالغ من العمر 79 عاماً، السيارة رمزاً لقلقه على البيئة ورغبته في الابتعاد عن مظاهر الترف التي لطالما ارتبطت بمنصبه.

ووفقاً لموقع شركة "فيات" الإلكتروني، فإن سعر السيارة "فيات 500 إل" الجديدة يبدأ من نحو 19 ألف دولار.