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برشلونة ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على أتليتيكو

30/1/2016
  مبارات برشلونة وأتليتيكو _ أرشيف

انفرد برشلونة حامل اللقب بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه أتليتيكو مدريد، الذي أنهى اللقاء بتسعة لاعبين،  بعد مباراة عنيفة اليوم السبت.

وتقدم كوكي بهدف لأتليتيكو بعد عشر دقائق لكن ليونيل ميسي أدرك التعادل في الدقيقة 30 ثم سجل لويس سواريز هدف الانتصار بعد ثماني دقائق.

 وتلقى فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتليتيكو بطاقة حمراء مباشرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بينما طرد زميله المدافع دييجو جودين بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 65.

 ولدى برشلونة 51 نقطة من 21 مباراة ويتقدم بثلاث نقاط على أتليتيكو صاحب المركز الثاني الذي خاض 22 مباراة. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 44 نقطة وسيواجه إسبانيول غدا الأحد.

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