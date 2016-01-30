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باكستاني يواجه السجن لرفعه علم الهند فوق سطح منزله

30/1/2016

علم الهند

قال مسؤولون إن رجلا باكستانيا اعتقل لأنه رفع علم الهند فوق سطح منزله في عمل وصفته الشرطة بأنه "معاد للدولة"؛ لكن المتهم قال إنه فعل ذلك تعبيرا عن إعجابه بقائد منتخب الكريكت الهندي فيرات كولي.

ووجهت اتهامات لـ "عمر دراز" من ضاحية أوكارا بإقليم البنجاب بموجب قانون العقوبات الباكستاني الذي يخصص فقط للجرائم التي تعتبرها باكستان انتهاكا لسيادتها. وقد تصل عقوبة هذه الاتهامات إلى عشرة أعوام في السجن.

وقالت الشرطة إنها تلقت معلومات بأن دراز رفع العلم الهندي. ولاذ الرجل بالفرار لكن الشرطة تمكنت من العثور عليه.

وقال ضابط الشرطة إسماعيل خان "من غير القانوني رفع علم دولة أخرى. مثل (دراز) بالأمس أمام محكمة محلية ثم أرسل إلى السجن."

وأبلغ الرجل وسائل الإعلام بأنه معجب بكولي الذي حقق الفوز للهند في بطولة كأس العالم للكريكت لفئة عشرين سنة ضد أستراليا هذا الشهر.

وأكدت الشرطة أن الرجل يعلق صورا للاعب الكريكت الهندي في كل أنحاء منزله.

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