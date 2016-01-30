باتو رسميا في تشلسي على سبيل الإعارة

المهاجم البرازيلي الكسندر باتو



أعلن تشلسي الإنكليزي ضمه المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال الهولندي غوس هيدينك مدرب تشلسي حتى نهاية الموسم: "هذا ليس رهانا. إنه خيار شجاع من قبله ويعتمد عليه. مجرد قدومه على سبيل الإعارة يسمح بالرؤية عن كثب ما إذا كان قادرا على التأقلم مع المتطلبات العالية للدوري الإنجليزي".

وهكذا يكون نجم ميلان الإيطالي السابق أول تعاقد للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيخرج باتو (26 عاما) من "ظلمة" الدوري البرازيلي لأن أحدا لم يعد يتحدث عنه بعد أن أصبح طين النسيان منذ عودته إلى بلاده عام 2013 للانضمام إلى كورنثيانز من ميلان الذي أتى به إلى القارة العجوز عام 2007 على أمل أن يسير هذا اللاعب الواعد على خطى مواطنيه الكبار مثل رونالدو وروماريو وغيرهما.

وعانى باتو الذي سجل 51 هدفا في 117 مباراة في الدوري الإيطالي و63 هدفا في 150 مباراة، منذ نهاية موسم 2009-2010 من لعنة الإصابات التي طاردته، وتسببت بتراجع مستواه وصولا إلى أوائل عام 2013 عندما وصل ميلان إلى استنتاج بأن اللاعب البرازيلي لم يعد ينفعه فقرر التخلي عنه لكورنثيانز مقابل 15 مليون يورو بعقد يمتد لأربعة أعوام.

لكن حتى مشواره مع كورنثيانز لم يكتمل، إذ قرر الأخير في فبراير/شباط 2014 الدخول في صفقة تبادل مع ساو باولو من أجل الحصول على خدمات جادسون مقابل التخلي عن باتو حتى يناير/كانون الثاني 2015 مع مواصلة دفع نصف راتبه.

ويبدو أن اللاعب البرازيلي لم يعد راضيا عن وضعه وخروجه من دائرة الأضواء وحتى المنتخب الوطني الذي تعود أخر مشاركة له بقميص "سيليساو" إلى عام 2012 بعد خوضه 27 مباراة دولية وشارك في أولمبيادي 2008 و2012.