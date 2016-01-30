المعارضة السورية توافق على حضور محادثات جنيف

اجتماع سابق للمعارضة السورية بالرياض/ أرشيفية

أعلنت الهيئة العليا للمعارضة السورية موافقتها على حضور مفاوضات جنيف، بعد تلقيها تعهدات أمريكية بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وقالت الهيئة في بيان، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أجرى اتصالا مع منسقها العام رياض حجاب، وتعهد بتنفيذ كامل لقرار مجلس الأمن 2254، وخصوصا الفقرتين المتعلقتين بوقف القصف وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

كما أكد كيري التزام الولايات المتحدة بدعم تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، واستعداده للقدوم إلى جنيف لدعم وفد المعارضة.

وقال بيان الهيئة إن نائب الأمين العام للأمم المتحدة بعث برسالة أكد فيها أن المسائل الإنسانية فوق التفاوض وسيتم تطبيقها على الفور، كما تلقت الهيئة اتصالات من دول أوربية -بينها بريطانيا- تدعم هذا الموقف.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الوفد سيكون برئاسة رياض حجاب، وأن ذهابه إلى جنيف هو بادرة حسن نية في انتظار تطبيق الالتزامات الإنسانية، مشددا على أنه لن يكون هناك دخول في أي مفاوضات قبل إنجاز الالتزامات الإنسانية.

من جهته، قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات أسعد الزعبي إن وفد المعارضة المكون من 17 شخصاً سيذهب بكامله إلى جنيف، مؤكدا في مقابلة مع الجزيرة أن الوفد حصل على تطمينات تتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

أما المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان الآغا فأكد أن المعارضة ذاهبة إلى جنيف لتمتحن مصداقية الإرادة الدولية في تنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي ينص على فك الحصار عن المناطق والمدن التي تحاصرها قوات النظام، ولتمتحن قدرة النظام السوري على أن يخوض المفاوضات بجدية.

من جانبه، توقع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وصول وفد المعارضة السورية إلى جنيف غدا الأحد، وقال عقب جلسة محادثات أولية مع وفد النظام برئاسة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، إن القضية محل البحث الآن هي وقف إطلاق النار وتحتاج إلى طرفين للتفاوض.

من جانبه رحب وزير الخارجية الأمريكي بقرار المعارضة السورية المشاركة في محادثات جنيف، وقال كيري إنه "ينتظر أن يشارك الجانبان في هذه المفاوضات بحسن نية وأن يحققا تقدما مبكرا وملموسا في الأيام المقبلة".