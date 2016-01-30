البث الحي
منوعات

"القيق" يكتب وصيته وحملة تضامنيه معه بغزة

30/1/2016

كتب الصحفي الفلسطيني الأسير محمد القيق وصيته الأخيرة إذ يصارع الموت في مستشفى "العفولة" بالداخل الفلسطيني المحتل. و"القيق" مضرب عن الطعام منذ 67 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا.

وطالب القيق أن يرى زوجته الصحفية فيحاء شلش وطفليه إسلام (ثلاث سنوات ونصف)، ولور (عام ونصف) قبل مماته.

وأوصى القيق أن تكون الصلاة الجنازة عليه في مسجد دورا الكبير.

وقال القيق في وصيته:" أوصي أن يتم دفني في حضن أمي، ما لم يكن هناك مخالفة شرعية، وأن يكون بيت العزاء لكسر الجمود فقط، وأن يقتصر فقط قبل صلاة العصر بساعة حتى أذان صلاة العشاء".

واعتقلت قوات الاحتلال "القيق" من منزله في مدينة رام الله في 21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ووجه له المحققون تهمة "التحريض الإعلامي على العنف" وهو ما رفض الاعتراف به، وتم الحكم عليه باعتقاله إداريا لستة أشهر.

من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية للإضراب التضامني مع "القيق" اليوم السبت إضرابها عن الطعام لمدة أسبوع ضمن فعالية حملت عنوان "جائعون للحرية" تضامنا معه، وذلك في مقر وزارة الأسرى والمحررين في مدينة غزة.

وفي بيان صحفي صدر عنها، أشارت اللجنة إلى أن الأسير محمد القيق يخوض الآن معركة الأمعاء الخاوية بصبر وثبات، ويواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 67 رفضا لاعتقاله الإداري التعسفي، بحسب البيان.

وأكد البيان أن الأسير القيق أصبح في حالة صحية حرجة للغاية وهو "في خطر شديد، لافتا إلى أنه قد يفقد حياته في أي لحظة، فهو الآن لا يستطيع الحركة ولا التحدث إلا بالإشارة وقد نقص وزنه أكثر من 35 كيلو، كما أنه يتعرض لحالات إغماء وفقدان وعي متتالية، مشيرا إلى أنه لا يتناول إلا الماء ويرفض تناول أي مدعمات".

 
 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)