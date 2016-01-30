الرئيس التشادي "ديبي" رئيسا للاتحاد الأفريقي

وافق رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، اليوم السبت، على اختيار الرئيس التشادي، إدريس ديبي، رئيساً للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لمدة عام.

جاء ذلك في الجلسة المغلقة التي تسبق انطلاق القمة الأفريقية العادية الـ26، التي تنعقد اليوم في مقر الاتحاد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما نقله مراسل الأناضول عن مصدر أفريقي مطلع، فضل عدم ذكر هويته.

وبذلك، يخلف ديبي في هذا المنصب، روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، الذي انتخب خلال القمّة التي عقدت عام 2015.

كذلك كشف المصدر نفسه، الذي يحضر الجلسة، أن المجتمعين اتفقوا على انعقاد القمة المقبلة في رواندا، في يونيو/حزيران 2016، على أن يتم اختيار رئيس مفوضية الاتحاد الجديد، في الشهر التالي من العام نفسه.

يُشار إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالية، هي دلاميني زوما.

وتعتبر الرئاسية الدورية للاتحاد الأفريقي، رمزية، حيث يمثل من يتولاها، الاتحاد في اللقاءات والقمم الدولية، كمجموعة الثماني أو مجموعة العشرين.