استطلاع: نحو 40% من الألمان يريدون استقالة ميركل

ميركل

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو 40% من الألمان يرغبون في استقالة المستشارة "أنجيلا ميركل" من مهام منصبها على خلفية أزمة اللاجئين.



وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة أن 39.9 من الألمان أيدوا مقولة : "أنجيلا ميركل ينبغي أن تستقيل بسبب سياسة اللجوء التي تنتهجها حاليا".



وفي المقابل عارض 45.2% من الذين شملهم الاستطلاع هذه المقولة، بينما لم تحسم موقفها نسبة 14.9% .



وتبين من خلال الاستطلاع أن أكثر الناقدين لسياسة ميركل كانوا من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث دعا إلى استقالتها نسبة 6.64% منهم، يليهم أنصار حزب "اليسار" 4.45% ، ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر 44%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 3.41% ، وحزب الخضر 2.30% وأنصار التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل 6.26%.



أجرى الاستطلاع معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "فوكوس" الألمانية.

وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 25 من يناير الجاري 2047 من الألمان .