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استطلاع: نحو 40% من الألمان يريدون استقالة ميركل

30/1/2016
ميركل

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو 40%  من الألمان يرغبون في استقالة المستشارة "أنجيلا ميركل" من مهام منصبها على خلفية أزمة اللاجئين.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة أن 39.9 من الألمان  أيدوا مقولة : "أنجيلا ميركل ينبغي أن تستقيل بسبب سياسة اللجوء التي  تنتهجها حاليا".

وفي المقابل عارض 45.2% من الذين شملهم الاستطلاع هذه المقولة، بينما لم  تحسم موقفها نسبة 14.9% .

وتبين من خلال الاستطلاع أن أكثر الناقدين لسياسة ميركل كانوا من أنصار  حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث دعا إلى استقالتها نسبة 6.64% منهم،  يليهم أنصار حزب "اليسار" 4.45% ، ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر  44%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي 3.41% ، وحزب  الخضر 2.30% وأنصار  التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل 6.26%.

أجرى الاستطلاع معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة  "فوكوس" الألمانية.
وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 22 حتى 25 من يناير  الجاري 2047 من الألمان .

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