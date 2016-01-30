استشاري: "حب الشباب" ينتشر بين أعمار 11 و30 عاما

نادرا ما يخلو بيت من معاناة "حب الشباب" مع سن البلوغ، وبدايات المراهقة، ولأنه حالة مرضية شائعة، تصيب 80% من الأشخاص بين 11 و30 عاما.

وقد تناولت النافذة الصباحية على "الجزيرة مباشر"، السبت، معاناة "حب الشباب" الذي يعد من أبرز الآثار المصاحبة لتلك المرحلة العمرية للجنسين.

وقال استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، د.فايز غنّام إن 80% من الأشخاص بيـن 11 و30 عاما لديهم "حب الشباب".

وأضاف غنام أن ظـهـور حب الـشـبـاب يؤدي إلـى مـشـاكـل نـفـسـيـة لـلـمـصـاب، ويـؤدي أحـيـانـا إلـى فقدان الثقـة، مضيفا أن الـزيـارة الأولى لـلـطـبيب بالنسبة لـمـصـاب نـدبـات الـوجـه مـهـمـة لـتـحـديـد طـريـقـة ومدة العلاج.

وحول طرق العلاج قال غنام :" الـعـلاج بـاسـتـخـدام "الـلـيـزر المجزأ" يـسـاهـم فـي إزالـة نـدبـات الـوجـه وتـقليل الفترة المقررة للعلاج".