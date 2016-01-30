أوباما يقوم الأربعاء بأول زيارة لمسجد في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي باراك اوباما

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي باراك "أوباما" سيزور مسجدا في الولايات المتحدة للمرة الأولى يوم الأربعاء المقبل دفاعا عن حرية العقيدة بعد زيادة الخطاب المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة.



وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن "أوباما" سيزور مسجد المجتمع الإسلامي في بالتيمور حيث سيجري حوارا مع مسلمين ويدلي بتعليقات.





وأضاف المسؤول أن أوباما سيؤكد خلال الزيارة على أهمية التمسك بالقيم الأساسية المتمثلة في الترحيب بالمواطنين الأمريكيين ونبذ التعصب وحماية التقليد الوطني في حرية العقيدة.



وناشد أوباما الذي يتبقى له عام واحد في المنصب الأمريكيين رفض تعليقات معادية للإسلام يدلي بها سياسيون خاصة مرشح الرئاسة الجمهوري المحتمل دونالد ترامب.



ودعا ترامب الذي يتصدر قائمة المرشحين الجمهوريين للرئاسة في استطلاعات الرأي لمنع المسلمين من زيارة الولايات المتحدة بعد حادث ارتكبه زوجان مسلمان قتلا فيه 14 شخصا بالرصاص في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.