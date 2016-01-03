وصول سفير مصري جديد إلى إسرائيل بعد انقطاع 3 أعوام

سفير مصر الجديد لدى إسرائيل _ حازم خيرت

وصل سفير مصر الجديد لإسرائيل لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من مغادرة السفير السابق.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسفير المصري حازم خيرت , وقال اليوم الأحد إن ذلك سوف يتيح لإسرائيل الفرصة لمواصلة تحسين العلاقات مع مصر التي وصفها بأنها دولة مهمة ومحورية في المنطقة.

وكانت مصر قد عينت السفير حازم خيرت في شهر يونيو الماضي بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ أن استدعى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السفير المصري السابق عاطف سالم سيد الأهل في عام 2012 احتجاجا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.