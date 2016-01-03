البث الحي
منوعات

وصول سفير مصري جديد إلى إسرائيل بعد انقطاع 3 أعوام

3/1/2016
سفير مصر الجديد لدى إسرائيل _ حازم خيرت

وصل  سفير مصر الجديد لإسرائيل لأول مرة بعد ثلاثة أعوام من مغادرة السفير السابق.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسفير المصري  حازم خيرت , وقال  اليوم الأحد إن ذلك سوف يتيح لإسرائيل الفرصة لمواصلة تحسين  العلاقات مع مصر التي وصفها بأنها دولة مهمة ومحورية في المنطقة.

وكانت مصر قد عينت  السفير حازم خيرت في شهر يونيو الماضي بعد أن ظل  المنصب شاغرا منذ أن استدعى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السفير  المصري السابق عاطف سالم سيد الأهل  في عام 2012 احتجاجا على الهجوم  العسكري الإسرائيلي  على قطاع غزة.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)