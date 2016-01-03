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نهاية الأكياس البلاستيك في فرنسا مع مطلع العام الجديد

3/1/2016
 

مع مطلع العام الجديد بدأ التجار في فرنسا إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في منتجاتهم من أجل حماية البيئة من التلوث والتي يتم التخلص منها في البحار مما يكون له أثر ضار على التنوع البيولوجي والبيئة والصحة.

فقد أكدت العديد من الدراسات الطبية أنها السبب فى خفض نسبة الخصوبة لدى الرجال وتكون عاملا في الإصابة بالسرطان، حيث يتم توزيع 5 مليارات كيس سنويا على التجار منها 122 مليون كيس يتم إلقاؤها على الشواطئ الفرنسية.

وقال رئيس اتحاد التجار الفرنسيين" فرانسيس بالومبي "، إن فرنسا تعمل منذ عدة سنوات على تخفيض عدد الأكياس البلاستيك التي توزع في الأماكن الغذائية.

وأضاف بالمبي" فقد انخفض من 10.8 مليار في 2002 إلى 600 مليون في 2013 وبذلك استهلك الفرنسيون 80 كيسا بلاستيكيا لكل شخص في 2013 علما بأن متوسط الاستهلاك في أوربا يصل إلى 198 كيسا".

جدير بالذكر أن هذا التخفيض سيجعل فرنسا مثل الدنمارك تستهلك 5 أكياس في العام لكل مواطن.

 

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