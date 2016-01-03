البث الحي
منوعات

نشطاء يدشنون هاشتاج بعد تصريحات أحد مسؤولي حملة السيسي

3/1/2016
 حازم عبد العظيم أحد مسؤولي حملة السيسي

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" هاشتاج  بعنوان # حازم _عبد  _ العظيم بعد تصريحات لحازم عبد العظيم  أحد مسؤولي حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها  إن جهاز المخابرات المصري هو الذي يدير العملية السياسية في البلاد.

وغرد زكريا قائلا " حازم عبد العظيم يهدم المعبد على الكل وعلى السيسي ويقال إنه غادر مصر قبل كتابة هذا الكلام,  يقفز من سفينة السيسي الغارقة ".

وقال مغرد أخر " المخابرات هي اللي عملت خطة البرلمان كلام مش جديد ".

وغرد ياسر قائلا " عكاشة : الأمن الوطني بتحكم في البلد ؟!! حازم عبد العظيم : المخابرات هي اللي شكلت البلمان ؟!! طب فين المفاجأة إيه الجديد "

 وغرد أخر " أصبح الجيش المصري هو المعمول به في الدفاع عن المواطن يستعمل في لارتزاق وفي خدمة عسكرة مصر ".

وقال أخر " هو كل شيء بالكلام, بس هو حاسس إن المركب بتغرق  وعاوز يلحق نفسه".

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)