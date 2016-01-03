نشطاء يدشنون هاشتاج بعد تصريحات أحد مسؤولي حملة السيسي

حازم عبد العظيم أحد مسؤولي حملة السيسي

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" هاشتاج بعنوان # حازم _عبد _ العظيم بعد تصريحات لحازم عبد العظيم أحد مسؤولي حملة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن جهاز المخابرات المصري هو الذي يدير العملية السياسية في البلاد.

وغرد زكريا قائلا " حازم عبد العظيم يهدم المعبد على الكل وعلى السيسي ويقال إنه غادر مصر قبل كتابة هذا الكلام, يقفز من سفينة السيسي الغارقة ".

وقال مغرد أخر " المخابرات هي اللي عملت خطة البرلمان كلام مش جديد ".

وغرد ياسر قائلا " عكاشة : الأمن الوطني بتحكم في البلد ؟!! حازم عبد العظيم : المخابرات هي اللي شكلت البلمان ؟!! طب فين المفاجأة إيه الجديد "

وغرد أخر " أصبح الجيش المصري هو المعمول به في الدفاع عن المواطن يستعمل في لارتزاق وفي خدمة عسكرة مصر ".

وقال أخر " هو كل شيء بالكلام, بس هو حاسس إن المركب بتغرق وعاوز يلحق نفسه".