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نتنياهو يتوعد بإجراءات مشددة ضد فلسطينيي الداخل

3/1/2016

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو – الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضعه خطة لتشديد الإجراءات الأمنية في الوسط العربي "بصورة جذرية"، على خلفية عملية إطلاق نار وقعت في تل أبيب الجمعة وخلفت قتيلن إسرائيليين، نفذها فلسطيني يقطن قرية عرعرة داخل الخط الأخضر، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وتوعد نتنياهو السبت بمكافحة الجريمة وبسط سلطة القانون في الوسط العربي، مقرا بوجود ما قال إنها "جيوب لا يطبق فيها القانون ويسود فيها ما وصفه بالتحريض الإسلامي والجريمة ، وتطلق فيها باستمرار نيران الأسلحة في مناسبات مثل الأفراح".

وأضاف أنه "لا يمكن القول أنا إسرائيلي في الحقوق وفلسطيني في الواجبات، من يرد أن يكون إسرائيليا يجب عليه أن يكون كذلك في الاتجاهين، والواجب الأول هو الرضوخ لقوانين هذا البلد".

وعبّر نتنياهو عن إدانته لعملية إطلاق النار مفضلا وصف ما جرى بالجريمة الدنيئة، في وقت رجحت فيه الشرطة الإسرائيلية أن يكون ما جرى "هجوما إرهابيا"، وفق تعبيرها.

كما أدان عملية إطلاق النار على كل من مجلس بلدية عرعرة -التي يتحدر منها المتهم به- والقائمة المشتركة التي تضم أبرز الأحزاب العربية في الكنيست.

وقال نتنياهو في هذا السياق أنه يثمن إدانة الوسط العربي لهذه الجريمة، وينتظر من جميع النواب العرب دون استثناء أن يدينوا هذه الجريمة".

 

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