"ميدو" مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرازيلي باكيتا

ميدو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم تكليف نجمه السابق أحمد حسام "ميدو" بقيادة الفريق الأول خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا.

ومن المقرر أن ينضم حازم إمام للجهاز الفني كمدير للكرة والإبقاء على محمد صلاح في منصب المدرب العام.

وكان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد أجرى اتصالا بميدو تم خلاله الاتفاق على توليه المسؤولية بداية من المباراة المقبلة أمام الداخلية الثلاثاء المقبل.

ولا يتضمن عقد باكيتا مع الزمالك أي شرط جزائي في حال فسخ التعاقد في أول 3 أشهر.

وكان الزمالك تعاقد مع باكيتا مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا الذي استقال من منصبه.

وسبق لميدو الإشراف على الزمالك عام 2014 وقاده إلى إحراز لقب مسابقة الكأس المحلية قبل أن تتم إقالته في تموز/يوليو من العام ذاته بسبب النتائج المخيبة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.