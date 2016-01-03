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" ممتنون دوما" مفاجأة جماهير فالنسيا لمدرب ريال مدريد

2/1/2016

تستعد جماهير فالنسيا لتقديم لمسة وفاء وعرفان لمدرب فريقها السابق والمدير الفني الحالي  لريال مدريد " رافاييل بينيتيز" بمناسبة مواجهة الفريقين غدا الأحد على ملعب الـ"ميستايا" ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني.

بمناسبة عودة "رافا" إلى الميستايا تعتزم جماهير فالنسيا إعداد لافتة كبيرة مرسوم عليها ثلاثة ألقاب مرفقة بعبارة "ممتنّون دوماً" في إشارة منهم إلى دعمهم لمدرب "الملكي" وعرفانهم له بفترة نجاحه الوردية مع الفريق بين عامي 2001 و2004.

وتأتي زيارة بينيتيز وسط أجواء متوترة يعيشها النادي الملكي، تهدد في كل جولة  مستقبل بينيتيز

رافاييل بينيتيز – أرشيف

ويعتبر بينيتيز من أنجح المدربين الذين أشرفوا على فالنسيا، حيث توّج معه بلقبين لحساب الليغا موسمي 2001-2002 و2003-2004 إضافة لكأس الاتحاد الأوروبي بنسخته القديمة "يوروبا ليغ حالياً" (2003-2004).

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